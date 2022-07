Verstappen: "Penso che la Ferrari sarà super forte qui"

OBIETTIVO BOTTINO PIENO Per riscattarsi dalla delusione del Paul Ricard, Mattia Binotto ha promesso una doppietta Ferrari nel GP Ungheria, ultimo appuntamento prima della sosta estiva. Un risultato che ridarebbe un po' di slancio alla scuderia di Maranello, scivolata distante dalla Red Bull nelle due classifiche iridate.

VERSTAPPEN CREDE NELLA FERRARI Anche Max Verstappen è convinto che all'Hungaroring la F1-75 sarà la monoposto da battere e nella conferenza stampa del giovedì ha spiegato: ''Personalmente, penso che sarà un po' più difficile per noi, in particolare le prestazioni sul giro secco. Non mi aspetto che sia terribile, ma penso che la Ferrari sarà super forte qui. Certo, lo sono stati tutto l'anno, ma penso che questa sia una pista in cui potrebbero essere molto forti. Vedremo''. Ad aiutare l'olandese potrebbe essere la pioggia, attesa per la giornata di sabato, ma il campione del mondo non si sbilancia: ''Non so cosa accadrà, quanta pioggia cadrà, ma tutte queste cose possono entrare in gioco e possono incidere sul risultato''.

PISTA AMATA Il tortuoso tracciato che sorge poco fuori Budapest è uno dei preferiti da Verstappen, anche se l'olandese qui non ha mai vinto, arrivando al massimo secondo nel 2019 e nel 2020, mentre lo scorso anno fu coinvolto nella carambola innescata in curva 1 dall'errore in frenata di Valtter Bottas e chiuse in nona posizione: ''Ho dei bei ricordi ogni anno, quindi sono sempre molto felice di tornare. A volte torno anche per fare dei test privati ​​perché penso che sia una pista fantastica. È molto tecnica e se commetti un errore in una curva, soprattutto nel settore due, normalmente non sei ben posizionato per la prossima. È davvero una buona combinazione di curve consecutive. Cerchi di vincere ogni singolo gran premio, qui non ci sono ancora riuscito, ma vedremo cosa fare''.

