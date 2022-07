GP Ungheria 2022: risultati prove libere

ULTIMO SFORZO L'appuntamento dell'Hungaroring rappresenta ancora una volta l'ultimo impegno per team e piloti prima della sosta estiva. Il tortuoso tracciato di Budapest negli ultimi anni ha regalato molte gare spettacolari, anche grazie a un meteo che spesso ha riservato sorprese. Prova ne è l'edizione del 2021, vinta da Esteban Ocon al termine di una domenica in cui era successo di tutto proprio per via della pioggia. La pole position, sull'asciutto, fu realizzata da Lewis Hamilton con il tempo di 1:15.419.

VEDI ANCHE

RISULTATI GP UNGHERIA 2022

Gara

Qualifiche

Prove libere 3

Prove libere 2

Prove libere 1

PL1 - Inizia bene la Ferrari con il miglior tempo di Carlos Sainz nella prima sessione di prove libere del GP Ungheria. Lo spagnolo precede di un decimo Max Verstappen e di due Charles Leclerc. Buon esordio anche per la McLaren che si piazza quarta con Lando Norris e ottava con Daniel Ricciardo. In mezzo a loro, Sergio Perez e le due Mercedes.

F1 GP UNGHERIA 2022, RISULTATI PL1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Carlos Sainz Ferrari 1:18.750 25 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:18.880 0.130 23 3 Charles Leclerc Ferrari 1:19.039 0.289 25 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1.19.299 0.549 20 5 George Russell Mercedes 1:19.606 0.856 27 6 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:19.622 0.872 23 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.710 0.960 25 8 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:19.841 1.091 27 9 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:20.348 1.598 30 10 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:20.377 1.627 26 11 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:20.383 1.633 25 12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:20.414 1.664 24 13 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:20.456 1.706 27 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:20.695 1.945 27 15 Guanyu Zhou Alfa Romeo-Ferrari 1:20.810 2.060 22 16 Alex Albon Williams-Mercedes 1:20.834 2.084 27 17 Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:20.921 2.171 23 18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:21.027 2.277 25 19 Robert Kubica Alfa Romeo-Ferrari 1:21.179 2.429 19 20 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:21.413 2.663 26

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/07/2022