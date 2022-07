F1 GP Ungheria 2022, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE BUDAPEST F1 Con il quarto GP in cinque domeniche di un luglio a dir poco infuocato, la Formula 1 torna in pista in questo fine settimana per la tappa di Budapest, tredicesimo appuntamento della stagione 2022 e ultimo prima della pausa estiva. Sul toboga dell'Hungaroring, si riaccende la sfida tra un Charles Leclerc che deve rifarsi dopo l'errore della scorsa settimana in Francia, e un Max Verstappen che, considerando i 63 punti di vantaggio in classifica Piloti, può anche permettersi di amministrare. Chi avrà la meglio nell'eterna lotta tra Ferrari e Red Bull? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP Ungheria 2022.

Prove libere 3 GP d'Ungheria 2022 live dalle 12.45 di sabato 30 luglio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.