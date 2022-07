Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Ungheria

La Formula 1 torna in pista a Budapest per il 13esimo appuntamento della stagione, ultimo prima della pausa estiva. Sul tracciato tortuoso dell'Hungaroring, sede da sempre del GP Ungheria, la Ferrari sembra avere qualcosa in più rispetto alla Red Bull, ma sono le condizioni meteo (con la minaccia sempre più grande della pioggia per le qualifiche, ma anche per la gara) a rimescolare potenzialmente le carte. E rendere sempre più difficile la scelta delle formazioni per il Fantasy F1...

F1 GP Ungheria 2022, Budapest: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Ungheria F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/07/2022