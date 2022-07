F1 GP Ungheria 2022, PL1: Sainz batte di misura Verstappen e Leclerc

La Ferrari ha il miglior tempo anche nella prima, caldissima (temperature oltre il 30 gradi l'aria, a 55 l'asfalto), sessione di prove libere del fine settimana del GP Ungheria 2022. A staccare il miglior tempo è Carlos Sainz, che chiude davanti a tutti in 1:18.750, rifilando 130 millesimi a Max Verstappen e 289 al compagno Charles Leclerc a parità di gomme Soft. Quarto tempo per Lando Norris, che paga mezzo secondo di gap dal leader, seguito da George Russell, Sergio Perez e Lewis Hamilton.

RISULTATI E APPUNTAMENTI Chiudono la top-10 Daniel Ricciardo, Esteban Ocon e Fernando Alonso, che oggi spegne 41 candeline. Da segnalare anche la presenza in pista di Robert Kubica, riserva di casa Alfa Romeo, diciannovesimo al volante della monoposto che, già dalle PL2, tornerà nelle mani di Valtteri Bottas. La F1 riparte nel pomeriggio di venerdì 29 luglio 2022 per la seconda sessione di prove a Budapest, che vi raccontiamo live minuto per minuto a partire dalle 16.45. Qui, nel frattempo, tutti i giri percorsi e i risultati del primo turno di test sul tracciato dell'Hungaroring.

Prove libere 1 GP d'Ungheria 2022 terminate. Rivivile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

15.05 - Finisce qui la nostra prima diretta del weekend magiaro, ma non disperate: saremo di nuovo live a partire dalle 16.45 per la cronaca minuto per minuto delle prove libere 2. Buon pomeriggio e a più tardi!

15.02 - La classifica finale di questa prima e decisamente interessante sessione di prove libere del GP Ungheria 2022:

15.00 - Bandiera a scacchi. Finiscono qui le prove libere 1 del GP Ungheria 2022.

14.58 - Escursione fuori pista per Fernando Alonso, larghissimo in uscita da curva 11 per controllare un sovrasterzo. Nessun problema per il fresco 41enne, che è rientrato in pista senza danni.

14.56 - Come spesso accade al termine delle PL1, in molti stanno girando su tempi decisamente alti, per simulare i primi giri della gara con un alto carico di carburante. Quattro minuti alla fine della sessione.

14.54 - Hamilton arriva lungo alla chicane di curva 6 e 7, tagliando sulla via di fuga in asfalto. Nel frattempo, Mick Schumacher si lamenta di Charles Leclerc, che procedeva lentamente in traiettoria e lo ha costretto ad alzare il piede.

14.50 - Dieci minuti alla fine, con Perez che si inserisce in quinta posizione, a sandwich tra le due Mercedes di Russell e Hamilton. Intanto Lance Stroll va largo in uscita da curva-11, saltando con violenza sul cordolo.

14.48 - Prosegue il botta e risposta Ferrari-Red Bull: stavolta è Sainz a prendersi la leadership in 1:18.750! 130 millesimi di vantaggio su Verstappen e 289 su Leclerc. Poi Russell e Hamilton, che pagano però rispettivamente 8 e 9 decimi.

14.45 - Dopo l'aggiustamento di setup sull'ala anteriore, Leclerc si migliora e torna negli scarichi di Verstappen: 1:19.039 e secondo posto per lui, a 159 millesimi da Max.

14.43 - Verstappen si prende la miglior prestazione al primo giro con le Soft nuove: 1:18.880 per l'olandese della Red Bull, che rifila 4 decimi scarsi a Sainz.

14.41 - Sainz riesce ad abbassare il limite nel suo secondo giro con questo secondo treno di Pirelli ''rosse'': 1:19.262 per lo spagnolo della Ferrarim nuovo leader della sessione. Leclerc si è invece fermato ai box per un aggiustamento di assetto sull'ala anteriore.

14.40 - Leclerc e Sainz non riescono a migliorarsi con il secondo treno di gomme Soft nuove. Il monegasco chiude il suo primo giro lanciato in 1:19.546, un decimino più lento del suo tentativo precedente.

14.38 - Intanto, in curva 1, Yuki Tsunoda arriva lungo a ruote bloccate. Nessun problema per il giapponese, che poi ritrova la via della pista approfittando anche della via di fuga in asfalto.

14.34 - Russell ha anche denunciato un po' di saltellamento in curva-1, analizzando il proprio giro veloce via radio. Si rilanciano intanto, con gomme Soft nuove, i due piloti della Ferrari. Ai box, invece, Verstappen e Perez.

14.31 - Buon giro per George Russell, che si mette in seconda piazza a 180 millesimi da Leclerc a parità di gomme Soft. Hamilton è invece quinto, ma comunque molto vicino (284 millesimi dal monegasco).

14.30 - Nell'attesa del giro delle due Mercedes con le Soft, ecco la classifica dopo la prima metà di queste FP1:

14.28 - Ai box i leader, tornano in pista Russell, Hamilton, Albon, Schumacher e Latifi con gomme Soft nuove. Fuori dai box abbiamo anche Vettel e Norris, unico pilota a non avere ancora un giro cronometrato.

14.25 - Curioso team radio vede protagonista Sergio Perez, che starnutisce due o tre volte e poi spiega: ''Ho un po' di allergia''.

14.23 - Continua questo tamburello tra Sainz, Leclerc e Verstappen. Stavolta è Leclerc a riprendersi la vetta in 1:19.426, mentre Max si prende la seconda piazza a 244 millesimi dal monegasco.

14.20 - E adesso è ancora Sainz al comando in 1:19.671. Alle spalle dei tre che stanno dominando questa sessione troviamo Sergio Perez, che paga mezzo secondo dal leader a parità di gomme Soft. La curiosità è che soltanto le due Red Bull e le due Ferrari sono in pista con le Pirelli morbide, mentre tutti gli altri stanno usando Medium o Hard.

14.18 - Verstappen si rimette in mezzo alle due rosse, stavolta soltanto con 9 millesimi di ritardo da Leclerc.

14.16 - Intanto non dobbiamo dimenticarci che oggi, 29 luglio, è il compleanno di Fernando Alonso, che spegne 41 candeline: auguri!

14.14 - Ancora un altro miglioramento per Charles Leclerc, che scende sull'1:19.863 poco dopo il nuovo miglior tempo del compagno di squadra Sainz. Ovviamente, la pista (che solitamente è usata molto poco nell'arco di una stagione e quindi è molto sporca e polverosa) migliora giro dopo giro.

14.11 - Verstappen si inserisce in seconda posizione, subito a separare i due ferraristi: 1:20.243 per il leader del Mondiale, che paga solo 18 millesimi dal grande rivale.

14.09 - Sainz si mette al comando in 1:20.696, ma è subito battuto, a parità di gomme Soft nuove, dal compagno Charles Leclerc: 1:20.225 per il monegasco.

14.06 - Quello che non vi abbiamo detto è che, un po' come visto già in Francia, anche in questo fine settimana Robert Kubica è al volante dell'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Il finlandese sarà in macchina già a partire dalle prove libere 2.

14.05 - Ovviamente, sono subito i big a prendersi la vetta: Max Verstappen va in testa in 1:21.235, seguito a 143 millesimi da Carlos Sainz. Per il momento, invece, gira molto lento Charles Leclerc. In pista adesso anche le due Mercedes, che però esordiscono con le Hard.

14.03 - Al comando al momento abbiamo la McLaren di Daniel Ricciardo, che si prende la leadership in 1:21.751, con gomme Medium. In pista abbiamo anche Verstappen e le due Ferrari di Leclerc e Sainz, tutti con gomme Soft.

14.00 - Semaforo verde e si parte per la prima sessione di prove libere del GP Ungheria 2022. Il primo a scendere in pista è Sebastian Vettel. E, probabilmente, è anche giusto così visto che è decisamente il suo fine settimana.

13.55 - Cinque minuti al via di queste FP1 ed è il momento perfetto per alzare lo sguardo verso il cielo per verificare le condizioni meteo: 32 gradi l'aria, 55 l'asfalto. Qualche nuvola ma, almeno per oggi, nessun rischio di pioggia in pista.

13.50 - Iniziamo la nostra cronaca ricordandovi le gomme scelte in questo fine settimana dalla Pirelli, che va in pista con le tre mescole ''mediane'' del lotto: la C2, la C3 e la C4, che saranno rispettivamente la bianca Hard, la gialla Medium e la rossa Soft.

13.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Pronti per le prime prove libere del weekend del GP Ungheria? Tra 15 minuti circa il semaforo sarà verde per la prima ora di test sulla pista di Budapest!