LA STORIA Entrato nel calendario della F1 a metà degli anni '80, il GP Ungheria è diventato un appuntamento tradizionale dell'estate del Circus, non saltando neppure un'edizione dal 1986 ad oggi. Sul tortuoso tracciato dell'Hungaroring hanno trionfato tanti campioni del mondo, ma ci sono state anche delle sorprese: qui infatti ha ottenuto il suo unico successo Heikki Kovalainen, così come la Honda intesa come scuderia nella sua avventura negli anni 2000, mentre nel 2021 è stata la volte dell'Alpine Renault di Esteban Ocon a svettare al termine di una gara pazza. Lewis Hamilton, con ben otto vittorie, è il pilota più vincente, mentre tra i team svetta la McLaren con undici successi.

ALBO D'ORO GP UNGHERIA F1