Formula 1 GP Ungheria 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP Ungheria di Formula 1 sull'Hungaroring di Budapest: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP UNGHERIA IN TV Dopo due vittorie consecutive ottenute dalla Scuderia Ferrari ai Gran Premi di Gran Bretagna (con Carlos Sainz) e Austria (con Charles Leclerc), il team di Maranello ha subito una battuta d'arresto in Francia, dove Max Verstappen e la Red Bull sono tornati a vincere, allungando nelle classifiche iridate. Passi in avanti anche per Lewis Hamilton e George Russell con la Mercedes, mentre dovrà riscattarsi Sergio Perez, protagonista di una gara al di sotto dei suoi standard. Ma dici Ungheria e pensi anche a Fernando Alonso, tra i migliori interpreti del tracciato magiaro.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1, GP Ungheria 2021: il circuito dell'Hungaroring

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 29 luglio

Prove libere 1: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Prove libere 2: 17.00 – 18.00 (Live MotorBox dalle ore 16.45)

Sabato 30 luglio

Prove libere 3: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 12.45)

Qualifiche: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

Domenica 31 luglio

Gara: 15.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 30 luglio

Qualifiche: 18.30 (differita)

VEDI ANCHE

Domenica 31 luglio

Gara: 18.00 (differita)

TUTTO SUL GP D'UNGHERIA 2022

F1: particolare dell'Hungaroring, circuito sede del GP Ungheria

Il circuito dell'Hungaroring ospita ininterrottamente la Formula 1 dal 1986 e domenica lo farà per la 37° volta nella sua storia. A causa del suo tortuoso layout e delle poche possibilità di sorpasso che offre, molti dei gran premi disputati qui si sono qui trasformati nel famoso ''trenino ungherese'', ma più di un campione è riuscito a trovare il modo di sorpassare i rivali anche in Ungheria: indimeticabile la manovra compiuta proprio nel GP inaugurale da Nelson Piquet alla prima curva su Ayrton Senna. Quella curva è stata poi modificata nel 2003 al fine di allungare la staccata e produrre un chiaro punto di sorpasso. Due le zone DRS, in curva 1 e 2, attivabili dal medesimo detection point prima dell'ultima curva (la 14). Il giro più veloce mai corso in Ungheria risale alla stagione 2020, con Lewis Hamilton in grado di strappare la pole girando in 1'13''447. Anche il record ufficiale risale allo stesso weekend, ed è sempre del britannico che ha girato in 1'16''627 la domenica della gara. Lo scorso anno, con le modifiche regolamentari, si è andati 2 secondi più lenti, e quest'anno ci si attende tempi sull'1'15-1'16 per la pole. L'Hungaroring è lungo 4,381 km che i piloti dovranno percorrere domenica per 70 volte.

Caldo umido, certo, ma anche pioggia. Stavolta i temporali potrebbero interessare il weekend dell'Ungheria, soprattutto al sabato e alla domenica, quando i piloti si daranno battaglia per la vittoria. Temperature comunque accettabili, di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 29 luglio: temperature: max 19°, min 33°; soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 32%, vento 14 km/h.

Sabato 30 luglio: temperature: max 16°, min 29°; soleggiato, precipitazioni 70%, umidità 50%, vento 14 km/h.

Domenica 31 luglio: temperature: max 14°, min 27°; soleggiato, precipitazioni 40%, umidità 47%, vento 18 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/07/2022