Gli ascolti tv del GP Ungheria 2022

IL SOSTEGNO NON MANCA Sono stati numerosi gli italiani che, nella prima vera domenica di esodo estivo, hanno scelto di guardare alla tv il GP Ungheria, assistendo così alla lenta ma inesorabile delusione della Ferrari. La Rossa che al sabato mette le basi per un grande risultato, ma che alla domenica rovina spesso tutto o quasi, continua quindi a catturare l'attenzione dei suoi tifosi, purtroppo senza ripagarli per la loro fedeltà.

I DATI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali di SkySport, sono stati 1.576.000 gli spettatori medi, per il 16,1% di share. Entrambi i dati sono in crescita rispetto al GP Francia di sette giorni prima, quando però la gara era stata trasmessa in diretta anche su Tv8. Il GP Ungheria è invece andato in differita nel tardo pomeriggio sull'emittente digitale, totalizzando 1.878.000 spettatori con il 18% di share. Ovviamente, in questo caso il risultato è peggiore rispetto alla gara del Paul Ricard, ma neppure di tanto. Infatti, il totale delle due trasmissioni di questo weekend è di 3.454.000 spettatori medi, di poco inferiore ai 3,6 milioni della domenica precedente.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 va ora in vacanza e tornerà nell'ultimo weekend di agosto con il GP Belgio che verrà trasmesso in diretta da SkySport e in differita da Tv8. Il prossimo weekend torna però in azione la MotoGP che ha concluso le sue ferie estive: il GP Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/08/2022