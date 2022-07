Gli ascolti tv del GP Gran Bretagna 2022

GARA MEMORABILE Incidenti spettacolari, le Ferrari in lotta per la vittoria, tanti sorpassi ed emozioni fino all'ultimo giro: il GP Gran Bretagna ha potuto contare su tutti gli ingredienti necessari per spingere verso l'alto gli ascolti tv, che infatti hanno registrato numeri confortanti nonostante la gara di disputasse nel pieno pomeriggio di una calda domenica di luglio, oltretutto con la partenza ritardata di un'ora dopo la bandiera rossa per la carambola al via che ha fatto temere per la salute di Guanyu Zhou.

I DATI Partendo dai canali Sky Sport, la diretta ha totalizzato 1.372.000 spettatori medi, per il 13,6% di share. Numeri pressoché identici a quelli del precedente GP Canada, disputato però in orario serale. La differita serale su Tv8 ha raccolto 1.880.000 spettatori. per uno share del 14,4%. Qui i numeri sono stati inferiori rispetto alla gara di Montreal, ma sufficienti a far superare quota 3,2 milioni di spettatori alle due trasmissioni, un dato più che buono.

VEDI ANCHE

PROSSIMO APPUNTAMENTO Ferma per la sosta estiva la MotoGP, domenica prossima sarà ancora la F1 a prendersi il centro della scena con il GP Austria. Un weekend dal format diverso dal solito, dato che al sabato si disputerà la gara Sprint. Domenica, il gran premio sarà nel consueto orario delle 15, con diretta esclusiva su Sky Sport e differita su Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/07/2022