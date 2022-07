GP Gran Bretagna a rischio proteste estreme: polizia in preallarme

La polizia del Northamptonshire è in allerta per possibili clamorose manifestazioni di protesta in programma domenica

GARA A RISCHIO Il GP Gran Bretagna è nel mirino dei manifestanti. A rivelarlo è stata la polizia del Northamptonshire, la contea su cui sorge il circuito di Silverstone, il quale ha spiegato di avere informazioni di intelligence ritenute credibili che riportano i piani di alcuni attivisti per invadere la pista durante la gara in programma domenica. Non sono invece al momento chiari le motivazioni per le quali queste persone stanno progettando una simile azione.

L'APPELLO DELLA POLIZIA Ovviamente un'invasione di pista rappresenterebbe una grave minaccia per la sicurezza dei piloti e degli stessi manifestanti. Tom Thompson, comandante delle forze dell'ordine dell'evento e ispettore capo, ha lanciato un avvertimento pubblico: ''Abbiamo ricevuto informazioni credibili sul fatto che un gruppo di manifestanti stia pianificando di interrompere l'evento e possibilmente invadere la pista il giorno della gara. Innanzitutto voglio rivolgermi direttamente a questo gruppo di persone e vi esorto vivamente a non mettere a rischio voi stessi, i piloti, così come i tanti marshall, volontari e semplici cittadini. La protesta è ovviamente un diritto umano di tutti in questo Paese e siamo più che felici di parlare con voi per aiutarvi a facilitare una protesta pacifica sul circuito. Vi chiediamo solo di non creare una situazione che metta in pericolo vite umane''.

I PRECEDENTI Non è la prima volta che Silverstone è scelto come teatro di manifestazioni di protesta. La più celebre è ovviamente quella del 2003, quando il presbitero irlandese Cornelius Horan entrò in pista sventolando dei cartelli inneggianti alla Bibbia mentre le monoposto sfrecciavano a pochi metri da lui. Più recentemente, nel 2020 la polizia ha arrestato quattro manifestanti che si erano intrufolati nel circuito - chiuso al pubblico a causa della pandemia di Covid-19 - per issare uno striscione del gruppo ambinetalista Extinction Rebellion. La polizia locale ha avvisato che il pubblico e i fan presenti a Silverstone rimangono vigili e pronti a segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell'ordine.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/07/2022