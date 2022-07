Paura al via del GP Gran Bretagna: le condizioni di Zhou

Paura per il pilota dell'Alfa Romeo, coinvolto al via della gara di Silverstone in un incidente spaventoso

PAURA AL VIA Avvio da brividi per il GP Gran Bretagna 2022. Una carambola innescata da un contatto tra la Mercedes di George Russell e l'AlphaTauri di Pierre Gasly ha coinvolto diverse monoposto e in particolare l'Alfa Romeo di Guanyu Zhou, ribaltatasi immediatamente e finita ad alta velocità nella via di fuga, concludendo la sua corsa contro le reti di protezione che fortunatamente hanno preservato gli spettatori presenti nella tribuna in fondo a curva 1 di Silverstone.

F1 2022, GP Gran Bretagna: l'incidente che ha coinvolto Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

AGGIORNAMENTI: ZHOU DIMESSO La gara è stata immediatamente sospesa e per lunghi minuti non si è saputo nulla di cosa fosse successo esattamente e quali fossero le condizioni dei piloti coinvolti. Fortunatamente sono poi giunte buone notizie: come ha fatto sapere l'Alfa Romeo, ''a seguito dell'incidente alla partenza del GP Gran Bretagna, Zhou Guanyu è cosciente e ora si trova al centro medico del circuito per sottoporsi a valutazione''. Alle 17:10 nuovo aggiornamento su Zhou, rassicurante: ''Zhou è stato sottoposto a controlli nel centro medico. Non ci sono ferite gravi. Rimane sotto osservazione nel centro medico.'' Alle 17:45 l'ultimo comunicato del team, che fa tirare il definitivo sospiro di sollievo: ''Il pilota dell'Alfa Romeo F1 Team, Zhou Guanyu, è stato dichiarato illeso e dimesso dal centro medico del circuito''.

ALTRI PILOTI OK Come detto, la carambola ha coinvolto numerose monoposto. In particolare, Albon è stato tamponato da Sebastian Vettel, finendo contro il muretto della corsia box e poi tornando in pista, finendo per colpire l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda e l'Alpine di Esteban Ocon. Per fortuna, nessuno ha subìto conseguenze fisiche, con i soli Albon e Russell che non sono ripartiti al secondo via. Il pilota della Williams, come Zhou, sta venendo sottoposto a controlli nel centro medico.

