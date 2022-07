F1 GP Gran Bretagna 2022, Diretta LIVE PL1: Piove a Silverstone

LIVE SILVERSTONE F1 Il Mondiale F1 2022 entra nella sua fase calda e, dopo una serie di circuiti cittadini come Monte Carlo, Baku e Montreal, il paddock torna su uno dei circuiti della grande tradizione motoristica. A ospitare il decimo round del campionato del mondo di Formula 1 è infatti la pista di Silverstone, che dà il via a un mese di luglio caldissimo con ben quattro gare in cinque settimane. Ed è in una delle storiche ''case'' del circus (qui, nel 1950, si disputò il primo GP della storia) che riparte la sfida tra la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc, chiamato a invertire un trend che vede i rivali imporsi ormai da sei gare di fila: ci riuscirà o sarà ancora il team di Milton Keynes a portare a casa il primo dei due GP di casa consecutivi (la prossima settimana si correrà al Red Bull Ring, in Austria)? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del GP Gran Bretagna 2022.

Prove libere 1 GP di Gran Bretagna 2022 in corso, seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

14.40 - Chiaramente la situazione meteo non aiuta tutti i team che hanno portato qui a Silverstone tanti aggiornamenti tecnici: in sostanza, con queste condizioni, non c'è la possibilità di validare la bontà del lavoro svolto.

14.38 - Addirittura adesso è Lewis Hamilton a rompere gli indugi, non tanto in macchina ma recandosi a piedi al muretto per salutare i tifosi. Saranno ormai quasi 10 minuti che non si vedono auto in pista. E sembra che stia per ricominciare a piovere...

14.35 - Situazione attuale: nessuno gira in pista in questo momento: a quanto pare si prevede l'arrivo di un altro scroscio di pioggia e, dunque, nessuno vuole rovinare troppo le Intermedie.

14.31 - La classifica dopo questa prima mezz'ora di (scarsa) attività in pista.

14.28 - Guardando gli on-board di Hamilton, l'impressione è che già tra qualche minuti qualcuno potrebbe provare a montare le gomme d'asciutto. Giusto nella zona di Copse, la più lontana dalla pit-lane, la pista è ancora piuttosto umida.

Dry in some parts of the track, still wet in others ๐Ÿ‘€#BritishGP @LewisHamilton pic.twitter.com/6kvya4K1tU — Formula 1 (@F1) July 1, 2022

14.25 - Torna in pista anche Lewis Hamilton, sempre con gomme Intermediate. E si vede adesso in pista anche Mick Schumacher, unico assente nella lista dei piloti che hanno timbrato il cartellino in questa prima mezz'ora scarsa di PL1.

Mick’s heading out for a few exploration laps now too.



Also on the ๐ŸŸข intermediate tires. #HaasF1 #BritishGP #FP1 pic.twitter.com/DD0gDoe6LF — Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 1, 2022

14.23 - Guanyu Zhou si va a prendere il terzo tempo, con 3.2 secondi di gap da Sainz. Per il momento, il solo Mick Schumacher non ha ancora effettuato neppure un giro di installazione.

14.20 - Intanto, per quanto possa valere in questo momento, Sainz si mette al comando della sessione in 1:42.967. Due Ferrari davanti a tutti.

14.16 - Buona notizia: a Gasly viene detto via radio che non è attesa altra pioggia nei prossimi minuti. Dunque potremmo effettivamente avere un po' di azione non appena la pista si sarà asciugata.

14.14 - Vettel si mette al terzo posto, ma con 15 secondi da Leclerc. C'è da dire che Sebastian ha percorso davvero a velocità bassissima il tratto dell'Hangar Straight, la parte di pista ancora quasi totalmente asciutta, per non rovinare le gomme.

14.12 - Tsunoda segna il secondo tempo, ma con 7.5 secondi di gap da Leclerc (già tornato ai box). In pista adesso anche Vettel, Stroll, Ricciardo e Gasly, tutti con le gomme intermedie.

14.09 - Ocon ha effettuato solo un giro di installazione per poi rientrare ai box. La comunicazione con il suo ingegnere ci spiega la grande difficoltà di questo inizio sessione: ''La pista in alcuni tratti è abbastanza asciutta da rovinare le gomme?''. Risposta affermativa per Esteban, che torna in garage: in sostanza, c'è metà pista totalmente allagata e un'altra metà praticamente senza acqua.

14.06 - Leclerc abbassa il limite in 1:43.801, mentre alla festa si aggiungono anche Perez, Ocon e Alonso, tutti con le Intermediate.

14.03 - Ai box Russell, Hamilton e Sainz, mentre Leclerc prosegue e segna il primo (e unico) tempo del weekend. 1:44.769 per il pilota della Ferrari. Ribadiamo: pista molto molto bagnata nel primo settore e fino all'uscita di Copse, mentre poi l'asfalto è praticametne asciutto.

14.01 - Anche le due Ferrari in pista alle spalle delle due Mercedes. Guardando i camera car di Leclerc, anche lui in pista con le Intermediate, presto potremmo vedere un passaggio alle Full Wet. C'è da dire che, invece, nella zona dell'Hangar Straight, la pista è praticamente asciutta.

14.00 - Semaforo verde e si parte con le prove libere 1 del GP Gran Bretagna 2022. Subito in pista, quasi a salutare il pubblico accorso in massa, i due idoli dei tifosi inglesi, Lewis Hamilton e George Russell, che procedono in parata tra gli applausi. Gomme Intermedie per entrambi.

๐Ÿšฅ FP1 GREEN LIGHT ๐Ÿšฅ



The 2022 British Grand Prix weekend is GO!



The Silver Arrows are first out on track ๐Ÿ’ช#BritishGP #F1 pic.twitter.com/5XEG7qkZIq — Formula 1 (@F1) July 1, 2022

13.58 - Sembra proprio che la pioggia abbia aspettato l'inizio delle FP1 del GP Gran Bretagna: il pubblico sugli spalti ha aperto gli ombrelli e, nel box Ferrari, si provvede già a sostituire le gomme dalla F1-75 di Leclerc.

๐Ÿ‘€



FP1, coming right up! pic.twitter.com/W0gYZp1O9k — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 1, 2022

13.55 - 17 gradi l'aria, 26 l'asfalto, molto fresco anche per via dell'assenza del sole, che latita ormai da un po'. Vedremo a breve quali saranno le scelte dei team, che comunque dovranno sfruttare anche eventuali fasi di pista umida visto che già domani, in qualifica, sono previste condizioni incerte. La gara dovrebbe invece essere asciutta.

Bit of sun, some clouds, spots of rain...



Just your typical Silverstone weather!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/F9fvX2AEoZ — Formula 1 (@F1) July 1, 2022

13.50 - Dieci minuti al via della prima sessione di libere del fine settimana. Già una discreta folla sulle tribune, con il cielo che nel frattempo minaccia pioggia. La Direzione gara parla già di pista bagnata in alcuni tratti, ma comunque non è da escludere che, se le condizioni rimarranno così, potremmo presto vedere le gomme d'asciutto.

13.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 1 del GP di Gran Bretagna 2022. Pronti per seguire insieme a noi la prima ora di attività sulla mitica pista di Silverstone?