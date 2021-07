RADICI E RIVOLUZIONE Nel circuito che ha ospitato il primo gran premio nella storia del Mondiale di F1, il Circus si proietta sul futuro. Dopo l'anteprima delle monoposto che vedremo in pista a partire dal 2022, è il momento del GP Gran Bretagna, rivoluzionato nel format dall'introduzione della gara sprint al sabato che determinerà la griglia di partenza di domenica. Lo scorso anno la gara fu vinta in maniera rocambolesca da Lewis Hamilton, attardato nel finale da una foratura.

RISULTATI GP GRAN BRETAGNA 2021

GARA SPRINT - MAX ROVINA LA FESTA La prima sprint race della storia della F1 viene vinta da Max Verstappen, che dunque domani partirà in pole position. L'olandese beffa Lewis Hamilton al via, poi gestisce agilmente la leadership. Buon quarto posto di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz limita i danni dopo essere scivolato in fondo alla classifica per via di un contatto con George Russell nelle prime fasi. Si ritira apposta Sergio Perez dopo essere finito in diciottesima posizione a causa di un testacoda.

F1 GP GRAN BRETAGNA 2021, RISULTATO SPRINT RACE

Pos Pilota Team Distacco 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 2 Lewis Hamilton Mercedes 1.430 3 Valtteri Bottas Mercedes 7.502 4 Charles Leclerc Ferrari 11.278 5 Lando Norris McLaren-Mercedes 24.111 6 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 30.959 7 Fernando Alonso Alpine-Renault 43.527 8 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 44.439 9 George Russell Williams-Mercedes 46.652 10 Esteban Ocon Alpine-Renault 47.395 11 Carlos Sainz Ferrari 47.798 12 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 48.763 13 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 50.677 14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 52.179 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 53.225 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 53.567 17 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 55.162 18 Mick Schumacher Haas-Ferrari 68.213 19 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 77.648 Rit Sergio Perez Red Bull-Honda

PL2 - RIECCO MAX Le libere del sabato mattina del GP Gran Bretagna, sminuite dall'essere disputate dopo le qualifiche di ieri e con parco chiuso anticipato già al venerdì, hanno visto Max Verstappen riprendere il ruolo di leader. L'olandese ha ottenuto il miglior tempo davanti alla coppia della Ferrari e a Esteban Ocon, mentre Lewis Hamilton si è fermato all'ottavo posto davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas.

F1 GP GRAN BRETAGNA 2021, RISULTATI PL2

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:29.902 23 2 Charles Leclerc Ferrari 1:30.277 0.375 30 3 Carlos Sainz Ferrari 1:30.507 0.605 29 4 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:30.707 0.805 31 5 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:30.800 0.898 27 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:31.030 1.128 24 7 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:31.034 1.132 23 8 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.131 1.229 28 9 Valtteri Bottas Mercedes 1:31.180 1.278 27 10 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:31.188 1.286 31 11 George Russell Williams-Mercedes 1:31.237 1.335 24 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:31.263 1.361 29 13 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:31.289 1.387 27 14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:31.328 1.426 26 15 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:31.337 1.435 30 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:31.404 1.502 32 17 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:31.593 1.691 34 18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:32.041 2.139 31 19 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:32.474 2.572 31 20 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:34.017 4.115 28

RISULTATI DEL VENERDI'

QUALIFICHE - IL RUGGITO DI LEWIS Le qualifiche del venerdì che stabiliscono l'ordine di partenza della Sprint Race vedono Lewis Hamilton rispondere presente davanti ai propri tifosi. Il britannico brucia per una manciata di centesimi Max Verstappen, terza l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Ottimo quarto tempo di Charles Leclerc, mentre è impressionante l'ottavo tempo di George Russell con la Williams.

F1 GP GRAN BRETAGNA 2021, RISULTATI QUALIFICHE

Pos Pilota Team Q1 Q2 Q3 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.786 1:26.023 1:26.134 2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:26.751 1:26.315 1:26.209 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:27.487 1:26.764 1:26.328 4 Charles Leclerc Ferrari 1:27.051 1:26.919 1:26.828 5 Sergio Perez Red Bull-Honda 1:27.121 1:27.073 1:26.844 6 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:27.444 1:27.220 1:26.897 7 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:27.323 1:27.125 1:26.899 8 George Russell Williams-Mercedes 1:27.671 1:27.080 1:26.971 9 Carlos Sainz Ferrari 1:27.337 1:26.848 1:27.007 10 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:27.493 1:27.103 1:27.197 11 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:27.580 1:27.245 12 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:27.600 1:27.273 13 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:27.415 1:27.340 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1:27.595 1:27.617 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:28.017 1:27.665 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:28.043 17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:28.062 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:28.254 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:28.738 20 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:29.051

PL1 - ED È SUBITO MAX L'unica sessione di prove libere prima delle qualifiche che andranno a determinare la griglia di partenza della Sprint Race vedono ancora una volta padrone Max Verstappen. L'olandese ottiene il miglior tempo rifilando oltre 7 decimi al terzetto formato da Lando Norris, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Entro il secondo anche Valtteri Bottas e Carlos Sainz, protagonista di un testacoda senza conseguenze.

F1 GP GRAN BRETAGNA 2021, RISULTATI PL1