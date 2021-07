GP GRAN BRETAGNA IN TV Lo scorso anno si disputarono due gare a Silverstone, il gran premio del 70° Anniversario e il Gran Premio della Gran Bretagna. Quest'ultimo torna questo fine settimana e porta con sé una novità importante: sarà il primo weekend in cui vedremo in pratica il format della Sprint Qualifying. Si arriva nel circuito dove la Formula 1 è nata 71 anni or sono con un super Max Verstappen a una granitica Red Bull in testa alle classifiche piloti e costruttori, e con un Lewis Hamilton apparso sotto pressione in Austria, dove ha rimediato due sonore sconfitte dal collega olandese. Riuscirà a riscattarsi nella gara che più ama e davanti a una folla attesa di 140.000 spettatori? Se funzioneranno gli upgrade previsti dalla Mercedes per quest'occasione forse sì, ma la realtà è che lo scopriremo in un weekend denso di temi, tra cui la sfida per il terzo posto tra McLaren e Ferrari (lo scorso anno sul podio con Charles Leclerc) e con un occhio particolare ad alcuni importanti piloti sulla soglia della squalifica per punti persi sulla superlicenza: Lando Norris, Kimi Raikkonen e Sergio Perez, i quali dovranno stare attenti a non essere troppo esuberanti in pista.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD, dalle prove libere alla gara, con in mezzo qualifiche e sprint qualyfing, una sorta di ''gara in miniatura'' che si svolgerò sabato pomeriggio. Per chi non è abbonato a Sky c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi di ogni sessione. Infine, si potrà vedere l'evento in differita in chiaro anche su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 16 luglio

Prove libere 1: 15.30 – 16.30 (Live MotorBox dalle ore 15.15)

Qualifiche: 19.00 – 20.00 (Live MotorBox dalle ore 18.45)

Sabato 17 luglio

Prove libere 2: 13.00 – 14.00 (Live MotorBox dalle ore 11.45)

Sprint Qualifying: 17.30 (Live MotorBox dalle ore 17.15)

Domenica 18 luglio

Gara: 16.00 (Live MotorBox dalle ore 15.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI IN DIFFERITA SU TV8

Sabato 17 luglio

Qualifiche: 20.15

Domenica 18 luglio

Gara: 19.00

TUTTO SUL GP DI GRAN BRETAGNA 2021

Il primo GP di Gran Bretagna, come accennato, si è svolto nel 1950 a Silverstone: fu la gara inaugurale del primo Campionato del Mondo di Formula 1 e la vinse Nino Farina su Alfa Romeo. Da allora l'appuntamento britannico si è ripetuto 70 volte, 53 delle quali (le altre 12 a Brands Hatch e 5 ad Aintree) su questa iconica pista ricavata da un vecchio aeroporto militare, che ha cambiato layout ben 10 volte nella storia prima di arrivare alla moderna conformazione. Alle storiche curve Stowe, Chapel, Becketts, Maggots e Copse si è aggiunto nel 2011 un interessantissimo settore che va da curva 1 a curva 6. La pista, lunga oggi 5.891 metri, viene percorsa per 52 giri in gara, con un record di 1'27''097 stabilito in gara da Max Verstappen lo scorso anno. In prova però, si scende ancora e la pole 2020, stavolta firmata da Lewis Hamilton, è arrivata con l'impressionante tempo di 1'24''303.

Il fine settimana del Gran Premio britannico a Silverstone dovrebbe regalare piacevoli giornate di sole e nuvole, ai tanti tifosi che accorreranno grazie alle aperture concesse dal governo britannico in tema di Covid. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Giovedì 16 luglio: temperature: max 24°, min 13°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 63%, vento 13 km/h.

Sabato 17 luglio: temperature: max 25°, min 13°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 64%, vento 11 km/h.

Domenica 18 luglio: temperature: max 26°, min 13°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 65%, vento 10 km/h.