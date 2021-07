LA STORIA Benvenuti nella storia della Formula 1, il Gran Premio di Gran Bretagna, primo Gp della massima serie automobilistica. La prima gara, organizzata a Silverstone, stesso circuito dove si corre ininterrottamente dal 1987. Altri circuiti protagonisti della gara “di casa” del circus sono stati Brands Hatch e Aintree. L’unica gara, insieme al Gp d’Italia, che si è sempre disputata in tutti i mondiali di F1 dal 1950 a oggi, ha visto la Ferrari imporsi più volte di tutti gli altri costruttori: 16 le vittorie della Rossa di Maranello, seguita a quota 14 dalla McLaren e a 10 dalla Williams. Per quanto riguarda, invece, i piloti, il più vincente di sempre è Lewis Hamilton con ben 8 successi, seguito da Jim Clark e Alain Prost, entrambi fermi a quota 5. Nel 2020 segnato dall'emergenza Coronavirus, si è poi corso a Silverstone un secondo Gp intitolato ai 70 anni della Formula 1: a imporsi in quello che è a tutti gli effetti un unicum nella storia della serie è stato Max Verstappen.

ALBO D'ORO GP GRAN BRETAGNA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 1950 Silverstone Giuseppe Farina Alfa Romeo 1951 Silverstone José Froilan Gonzalez Ferrari 1952 Silverstone Alberto Ascari Ferrari 1953 Silverstone Alberto Ascari Ferrari 1954 Silverstone José Froilan Gonzalez Ferrari 1955 Aintree Stirling Moss Mercedes 1956 Silverstone Juan Manuel Fangio Lancia-Ferrari 1957 Aintree Moss/Brooks Vanwall 1958 Silverstone Peter Collins Ferrari 1959 Aintree Jack Brabham Cooper-Climax 1960 Silverstone Jack Brabham Cooper-Climax 1961 Aintree Wolfgang Von Trips Ferrari 1962 Aintree Jim Clark Lotus-Climax 1963 Silverstone Jim Clark Lotus-Climax 1964 Brands Hatch Jim Clark Lotus-Climax 1965 Silverstone Jim Clark Lotus-Climax 1966 Brands Hatch Jack Brabham Brabham-Repco 1967 Silverstone Jim Clark Lotus-Ford Cosworth 1968 Brands Hatch Jo Siffert Lotus-Ford Cosworth 1969 Silverstone Jackie Stewart Matra-Ford Cosworth 1970 Brands Hatch Jochen Rindt Lotus-Ford Cosworth 1971 Silverstone Jackie Stewart Tyrrel-Ford Cosworth 1972 Brands Hatch Emerson Fittipaldi Lotus-Ford Cosworth 1973 Silverstone Peter Revson McLaren-Ford Cosworth 1974 Brands Hatch Jody Scheckter Tyrrel-Ford Cosworth 1975 Silverstone Emerson Fittipaldi McLaren-Ford Cosworth 1976 Brands Hatch Niki Lauda Ferrari 1977 Silverstone James Hunt McLaren-Ford Cosworth 1978 Brands Hatch Carlos Reutemann Ferrari 1979 Silverstone Clay Regazzoni Williams-Ford Cosworth 1980 Brands Hatch Alan Jones Williams-Ford Cosworth 1981 Silverstone John Watson McLaren-Ford Cosworth 1982 Brands Hatch Niki Lauda McLaren-Ford Cosworth 1983 Silverstone Alain Prost Renault 1984 Brands Hatch Niki Lauda McLaren-TAG Porsche 1985 Silverstone Alain Prost McLaren-TAG Porsche 1986 Brands Hatch Nigel Mansell Williams-Honda 1987 Silverstone Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Silverstone Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Silverstone Alain Prost McLaren-Honda 1990 Silverstone Alain Prost Ferrari 1991 Silverstone Nigel Mansell Williams-Renault 1992 Silverstone Nigel Mansell Williams-Renault 1993 Silverstone Alain Prost Williams-Renault 1994 Silverstone Damon Hill Williams-Renault 1995 Silverstone Johnny Herbert Benetton-Renault 1996 Silverstone Jacques Villeneuve Williams-Renault 1997 Silverstone Jacques Villeneuve Williams-Renault 1998 Silverstone Michael Schumacher Ferrari 1999 Silverstone David Coulthard McLaren-Mercedes 2000 Silverstone David Coulthard McLaren-Mercedes 2001 Silverstone Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2002 Silverstone Michael Schumacher Ferrari 2003 Silverstone Rubens Barrichello Ferrari 2004 Silverstone Michael Schumacher Ferrari 2005 Silverstone Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 2006 Silverstone Fernando Alonso Renault 2007 Silverstone Kimi Raikkonen Ferrari 2008 Silverstone Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2009 Silverstone Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2010 Silverstone Mark Webber Red Bull-Renault 2011 Silverstone Fernando Alonso Ferrari 2012 Silverstone Mark Webber Red Bull-Renault 2013 Silverstone Nico Rosberg Mercedes 2014 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2015 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2016 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2017 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2018 Silverstone Sebastian Vettel Ferrari 2019 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2020 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes 2021 Silverstone Lewis Hamilton Mercedes

ALBO D'ORO GP DEL 70° ANNIVERSARIO F1