LIVE SILVERSTONE F1 Dopo una settimana di meritato riposo a margine del trittico di gare tra Paul Ricard e Red Bull Ring, la Formula 1 torna in pista e lo fa in grande stile: da un lato, perché si torna a casa (stavolta ''it's coming home'' non è certo un concetto sbagliato) sul circuito che per primo ha ospitato un Gran Premio nel lontano 1950; dall'altro perché, per la prima volta nella storia, assistiamo all'esordio della Sprint Qualifying, la garetta di 100km del sabato pomeriggio che decide la griglia di partenza del Gp vero e proprio. Pista e format diverso ci regaleranno un canovaccio differente rispetto a quello visto nelle ultime cinque gare, tutte vinte dalla Red Bull che vede un Max Verstappen sempre più lanciato verso il titolo mondiale? Scopriamolo insieme, seguendo e commentando live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 a Silverstone.

GP di Gran Bretagna 2021 in corso, seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

16.47 - Bandiera gialla in uscita dalla Luffield con Sebastian Vettel finito in testacoda! Intanto Leclerc si tiene la prima posizione su Hamilton, Norris, Bottas, Ricciardo, Alonso e Sainz. Poi Stroll, Raikkonen, Giovinazzi.

16.46 - Si spengono le luci dei semafori e... Riparte il Gran Premio di Gran Bretagna 2021! Ottimo spunto di Leclerc che si tiene la leadership mentre Norris scavalca un Bottas che ha perso la terza piazza in entrambe le partenze!

16.43 - Via al giro di formazione. Tra poco il via da fermi sul rettilineo da poco intitolato a Lewis Hamilton. Tutti i piloti sono ripartiti con gomme Medium, con Leclerc, Hamilton e Bottas che sono passati su pneumatici nuovi.

Ok, so we are almost ready to go again



The formation lap behind the Safety Car is under way, then we'll have a standing start #BritishGP ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง #F1 pic.twitter.com/58ctMObkTh — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

16.41 - Qui intanto un'altra visuale del contatto che in un modo o nell'altro sarà certamente decisivo nella lotta iridata tra Hamilton e Verstappen segnando il prosieguo della battaglia tra i due (da adesso ancora più infuocata).

16.39 - Le monoposto stanno per ripartire in fila dietro la Safety Car. Come detto, ci sarà una partenza da fermi sul rettilineo del via.

16.35 - Situazione evidentemente molto complicata per la Red Bull: da un lato ci saranno problemi lato budget cap per rimettere in sesto la monoposto di Max, ma più nell'immediato c'è la questione punti iridati che per il momento sono zero. Perez, unico ancora in pista, è diciannovesimo e ultimo tra le auto in gara...

16.32 - La gara ripartirà alle 16.42 italiane, con le auto che si incolonneranno alle spalle della Safety Car e che poi si fermeranno sulla griglia per una partenza da fermi. Ricordiamo che il leader della gara è Charles Leclerc su Ferrari: a questo punto il podio non sembra affatto un miraggio per la Rossa di Maranello.

16.29 - Horner è intanto al centro medico per verificare le condizioni di Verstappen. Ricordiamo che Max è comunque salito sull'ambulanza con le proprie gambe, il che eventualmente dovrebbe escludere eventuali fratture.

16.26 - C'è una prima comunicazione della Direzione gara sulla ripartenza: circa 15 minuti prima del nuovo via (e sarà il terzo spegnimento dei semafori del weekend) del Gp di Gran Bretagna 2021.

16.24 - Questo è invece il rottame della RB16B di Verstappen, decisamente devastato dopo l'impatto violentissimo con le barriere esterne della curva Copse.

16.23 - Al di là di una possibile penalizzazione per Hamilton, la bandiera rossa è chiaramente un vantaggio per Lewis, che può cambiare l'ala anteriore e i pezzi della sua Mercedes danneggiati dopo l'impatto. Vedremo se i meccanici riusciranno a rimandare l'inglese in pista senza problemi.

Lewis back in garage, while outside in the pit lane his car undergoes repairs#BritishGP ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง #F1 pic.twitter.com/kbQlkCW3r6 — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

16.21 - La macchina di Verstappen è appena stata disincagliata dalle barriere della curva Copse. Ricordiamo che Hamilton e Verstappen avevano sfiorato il contatto in curva-1 e poi anche alla Brooklands, dove l'olandese aveva difeso la posizione con grandissima aggressività.

The barriers at Copse are being repaired



Once they are fixed we can go racing again#BritishGP ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง #F1 pic.twitter.com/PA6scLSGLV — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

16.20 - Mentre la regia manda in onda le comunicazioni radio tra Mercedes, Red Bull e la Direzione gara di Michael Masi, ricapitoliamo la classifica dopo questi primi tre giri del Gran Premio di Gran Bretagna 2021:

16.17 - Arriva la comunicazione inevitabile: Hamilton è sotto investigazione per il contatto con Verstappen.

16.14 - Le auto sono adesso ferme in pit-lane in attesa della ripartenza. Che, probabilmente, sarà da fermo in griglia con Charles Leclerc dalla pole position.

16.12 - Hamilton si è lamentato via radio del fatto che Verstappen non gli ha lasciato spazio. Max sarà invece portato al centro medico per le valutazioni di rito sulle sue condizioni fisiche. L'olandese è salito sull'ambulanza con le proprie gambe salutando il pubblico.

Massive disappointment for @Max33Verstappen



But great to see him waving to the crowd #BritishGP ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง #F1 pic.twitter.com/p4TXcZnK3j — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

16.09 - Riguardando il replay, Hamilton era all'interno e Verstappen ha tenuto all'esterno dopo che, già in curva-1 e in curva-6 c'erano stati dei ruota a ruota tra i due leader del mondiale. A nostro avviso un incidente di gara visto che Lewis era dentro alla Copse e Max ha tenuto giù il piede.

16.07 - Bandiera rossa. Gara sospesa per permettere ai commissari di riparare le barriere dopo il brutto incidente di Verstappen. Ribadiamo: Max è in piedi fuori dalla macchina, anche se un po' scosso e dolorante per il botto.

LAP 1/52



Verstappen being helped out his car



The race has been red flagged ๐Ÿšฉ#BritishGP ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง #F1 pic.twitter.com/eXof6ttdob — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

16.06 - Verstappen è sceso dalla sua Red Bull ma sembra piuttosto dolorante. Gran botta per l'olandese, che deve ringraziare la grande sicurezza raggiunta da queste monoposto.

16.04 - Safety Car! Verstappen e Hamilton sono finiti a contatto alla Copse con Max che ha chiuso Lewis all'interno ed è poi volato fuori pista ad alta velocità! E Leclerc è adesso al comando!

Drama on the opening lap at Silverstone



Verstappen and Hamilton collide at Copse



Verstappen hits the barriers. He's out of the car and has walked away #BritishGP ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง #F1 pic.twitter.com/mvZZyI2fkS — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

16.03 - Si spengono le luci dei semafori e... Parte il Gran Premio di Gran Bretagna 2021! Buono lo spunto di Hamilton che prova ad attaccare Verstappen, che però mantiene la leadership in curva-1 e in curva-6 con una grandissima staccata!

16.00 - Si parte per il giro di formazione. Tra circa tre minuti avremo lo spegnimento dei semafori: riuscirà Hamilton a restituire a Verstappen il sorpasso incassato ieri al via?

15.57 - Gomme Medium per tutti, con Hamilton, Bottas, Vettel, Stroll, Schumacher e Mazepin al via con pneumatici già usati nel corso del weekend. Perez, che scatta dalla pit-lane è l'unico con gomme Hard:

15.54 - In attesa delle gomme al via, che ricordiamo essere libere per tutti, ecco le strategie consigliate da Pirelli: sarà quasi certamente una gara a una sola sosta, con Medium-Hard come tattica considerata più veloce. Occhio, però, anche a chi opterà per una partenza con le Soft anche alla luce dell'exploit di Alonso di ieri.

15.52 - C'è da poco stato il momento anti-razzismo, l'esecuzione dell'inno e il fly-by della pattuglia acrobatica della RAF. Questo il momento in cui i caccia hanno sorvolato il rettilineo del mitico tracciato britannico per dare idealmente il via al Gp di Inghilterra 2021.

it’s so good having an atmosphere back at the track! ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง pic.twitter.com/qgM2Gn5MYG — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 18, 2021

15.50 - Atmosfera e pubblico delle grandi occasioni per il Gp di Gran Bretagna. Tutto esaurito e gran caldo in pista, con 29 gradi nell'atmosfera e 52 sull'asfalto. Temperature, dunque, più alte rispetto alla Sprint Qualifying di ieri.

15.45 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi il momento clou del weekend di Silverstone, il Gran Premio numero 10 della stagione 2021 di Formula 1. Pronti per seguirlo con noi? 15 minuti d'attesa, poi il giro di formazione.