LIVE SILVERSTONE F1 Dopo una settimana di meritato riposo a margine del trittico di gare tra Paul Ricard e Red Bull Ring, la Formula 1 torna in pista e lo fa in grande stile: da un lato, perché si torna a casa (stavolta ''it's coming home'' non è certo un concetto sbagliato) sul circuito che per primo ha ospitato un Gran Premio nel lontano 1950; dall'altro perché, per la prima volta nella storia, assistiamo all'esordio della Sprint Qualifying, la garetta di 100km del sabato pomeriggio che decide la griglia di partenza del Gp vero e proprio. Pista e format diverso ci regaleranno un canovaccio differente rispetto a quello visto nelle ultime cinque gare, tutte vinte dalla Red Bull che vede un Max Verstappen sempre più lanciato verso il titolo mondiale? Scopriamolo insieme, seguendo e commentando live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 a Silverstone.

Sprint Qualifying GP di Gran Bretagna 2021 live dalle 17.15 di sabato 17 luglio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.