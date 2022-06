Il giro della Red Bull a Silverstone che sembra un videogame - Video

Nel weekend, la Formula 1 torna a casa. A ospitare il paddock dei GP è infatti quella stessa pista di Silverstone dove, il 13 maggio 1950, andò in scena la prima gara della storia della massima serie automobilistica. 72 anni dopo, di quella categoria è rimasto praticamente soltanto il nome e poco altro e, anzi, il confine tra realtà e simulazioni virtuali è sempre più labile. Un esempio? Il video da poco pubblicato sui canali della Red Bull, che immortalano un giro del mitico tracciato britannico da una camera car posteriore che ci riporta alla mente i videogiochi arcade di una volta. Sembra la Playstation e invece è realtà: il risultato è un video suggestivo assolutamente da non perdere. Vedere per credere.

Not every day you get to see @SilverstoneUK from this angle 😲 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/bBm8b7sEB8