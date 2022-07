F1 GP Gran Bretagna 2022, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE SILVERSTONE F1 Il Mondiale F1 2022 entra nella sua fase calda e, dopo una serie di circuiti cittadini come Monte Carlo, Baku e Montreal, il paddock torna su uno dei circuiti della grande tradizione motoristica. A ospitare il decimo round del campionato del mondo di Formula 1 è infatti la pista di Silverstone, che dà il via a un mese di luglio caldissimo con ben quattro gare in cinque settimane. Ed è in una delle storiche ''case'' del circus (qui, nel 1950, si disputò il primo GP della storia) che riparte la sfida tra la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc, chiamato a invertire un trend che vede i rivali imporsi ormai da sei gare di fila: ci riuscirà o sarà ancora il team di Milton Keynes a portare a casa il primo dei due GP di casa consecutivi (la prossima settimana si correrà al Red Bull Ring, in Austria)? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del GP Gran Bretagna 2022.

Prove libere 3 GP di Gran Bretagna 2022 live dalle 12.45 di sabato 2 luglio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.