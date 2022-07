Hamilton non ha apprezzato i fischi a Verstappen: "Siamo migliori di così"

NEMICO PUBBLICO Durante le consuete interviste in pista che si svolgono al termine delle qualifiche, Max Verstappen è stato pesantemente fischiato e sommerso dai ''buuu'' dei tifosi che affollano le tribune del circuito di Silverstone in questo weekend del GP Gran Bretagna. Nulla di particolarmente sorprendente, se consideriamo l'accesa rivalità esplosa lo scorso anno tra l'olandese e il beniamino di casa Lewis Hamilton, eppure proprio il sette volte campione del mondo ha sgridato i suoi sostenitori per il comportamento tenuto quest'oggi.

LA RAMANZINA DI LEWIS Sebbene sia stato anche lui fischiato in più occasioni dai tifosi di Verstappen, Hamilton ha spiegato di non aver apprezzato il comportamento dei suoi sostenitori: ''Penso che siamo migliori di così. Direi che non abbiamo bisogno di fischiare. Abbiamo dei fan così grandiosi, degli sportivi che provano il saliscendi di emozioni, ma non sono d'accordo con i fischi. Non credo che dobbiamo farlo. Dovremmo essere qui a spingere tutti. Non fa alcuna differenza quando fischi qualcuno: ha già commesso l'errore o qualunque cosa sia, quindi... invece apprezzo davvero il supporto che ho qui. E forse alcuni di loro stanno ancora provando il dolore dello scorso anno''.

MAX INDIFFERENTE Non è apparso invece particolarmente suggestionato dal tifo contro Verstappen. Interpellato sui fischi ricevuti in precedenza, l'olandese ha spiegato: ''È stato un po' deludente perché non riuscivo davvero a capire le domande di Billy Monger. Era un po' un problema. Ma, per il resto... se vogliono fischiare, possono farlo. Per me non cambierà nulla. Sono sempre felice di essere qui. È una grande pista, è una grande atmosfera in generale. Forse ad alcuni di loro non piaccio, ma va bene. Hanno tutti le loro opinioni, sai? Non mi interessa''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/07/2022