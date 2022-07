Sainz, prima pole spagnola dopo 10 anni. E sesta pole... "nel destino"

POLEMAN #104 Carlos Sainz con la Ferrari conquista a sorpresa la prima pole position in carriera nel complicato pomeriggio di Silverstone, sotto una pioggia beffarda che ha mandato in testacoda Verstappen e Leclerc, spianandogli la via per diventare il 104° pilota della storia della Formula 1 a partire al palo del semaforo. Il 103° era stato Sergio Perez con la Red Bull lo scorso marzo in Arabia Saudita, il 102° Lando Norris in Russia lo scorso anno, il 101° Lance Stroll in Turchia nel 2020 e il 100°... Max Verstappen, che all'Hugaroring nel 2019 ottenne la sua prima di 15 pole ottenute in carriera, lo stesso numero di Charles Leclerc, che è stato il 99° pilota a conquistare una pole pochi mesi prima dell'olandese, nel marzo 2019 a Sakhir.

DOPO NANDO Un pilota spagnolo non scattava in pole position da quasi 10 anni, era il 22 luglio 2012 e in Germania il ferrarista Fernando Alonso compì il giro più veloce del giorno sulla pista di Hockenheim. D'altra parte sono solo due gli iberici in pole nella storia della Formula 1: ''Nando'', 22 volte, e Carlos, una. A proposito Sainz, una piccola curiosità: è il sesto pilota della storia a ottenere una pole e che contenga la parola ''car'' (''macchina'' in inglese) nel nome. Oltre a CARlos Sainz, infatti, ci sono stati anche Alberto AsCARi, CARlos Reutemann, CARlos Pace, RicCARdo Patrese e GianCARlo Fisichella. Per la Scuderia Ferrari, infine, si tratta della 237° pole position della storia, la 7° della stagione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/07/2022