Fantasy F1 MotorBox 2022: i video consigli del GP Gran Bretagna

La Formula 1 della nuova era dell’effetto suolo debutta sulla mitica pista di Silverstone in un weekend ricco di temi caldi. Dalle (tante) novità tecniche portate in pista praticamente da tutti i team, al meteo che si preannuncia ancora ballerino e che minaccia di stravolgere la lotta per la pole position, il GP Gran Bretagna ripropone la sfida al vertice tra Ferrari e Red Bull, con l’incognita di una Mercedes apparsa decisamente in crescita nelle prime libere. E, forse, mai come oggi risulta complicato decidere quale formazione schierare al Fantasy F1…

F1 GP Gran Bretagna 2022, Silverstone: le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell

VEDI ANCHE

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato si avvicina il momento in cui scegliere i cinque piloti e la scuderia da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui, il codice d'ingresso è 1d3ccff156). E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Gran Bretagna F1 2022.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/07/2022