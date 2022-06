Il team principal Red Bull, Christian Horner: "Silverstone pista Ferrari"

VIETATO SBAGLIARE La Red Bull Racing sta dominando la stagione di Formula 1, nonostante una partenza ad handicap e un rivale potenzialmente all'altezza come la Scuderia Ferrari, messa in difficoltà da errori strategici, tecnici e da problemi di affidabilità. Due domeniche fa, a Montreal, gli uomini del Cavallino hanno dimostrato di poter dire ancora la loro in questo mondiale, con Carlos Sainz in grado di pressare Max Verstappen fino all'ultimo giro del GP e con Charles Leclerc bravo a recupeare dall'ultima posizione alla quinta finale dopo il cambio del motore. Il mondiale, soprattutto quello piloti, è lungi dall'essere chiuso, ma la Ferrari non può più permettersi passi falsi e Leclerc deve cominciare a erodere i 49 punti di svantaggio che conta da Verstappen, a cominciare dal GP di Gran Bretagna di questo weekend.

F1 2022: Chirs Horner con Adrian Newey (Red Bull)

FERRARI FAVORITA Lo scorso anno a Silverstone la Red Bull si presentò con una situazione simile a quella attuale: veniva da cinque vittorie consecutive e Max Verstappen poteva contare su un vantaggio di 32 punti in classifica su Lewis Hamilton. Quel GP però fu teatro del primo aspro scontro in pista tra i due che si chiuse con la monoposto dell'olandese nella ghiaia e quella del britannico sul gradino più alto del podio. Quest'anno magari non finirà così, ed è questo l'obiettivo di Christian Horner, team principal della casa austrica, che punta a riscattare la delusione del 2021. ''Se dovessi guardare solo il potenziale, direi che questa pista, come Barcellona, sarà una gara forte per la Ferrari'' - ha spiegato il britannico - ''Anche il ritmo gara della Mercedes in Canada era forte, e questo potrebbe essere un fattore determinante. Inoltre ho sentito che la Ferrari porterà degli aggiornamenti, sono curioso di vederli, sarà interessante''.

VEDI ANCHE

F1 GP Gran Bretagna 2021, Silverstone: Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull)

MANTENERE LO SLANCIO Horner ha poi chiosato tornando proprio sulla gara dello scorso anno, con quel già storico contatto tra Verstappen e Hamilton. ''Silverstone è stata piuttosto dura per noi lo scorso anno - ha spiegato - Siamo arrivati là con un buon vantaggi lo scorso anno e ora ci torneremo con un vantaggio ancora maggiore, quindi stavolta sarà importante mantenere lo slancio. Nelle ultime gare abbiamo messo in fila buone prestazioni, sia il team che i piloti stanno facendo un ottimo lavoro. Silverstone è una delle piste più belle in calendario, ci sarà una folla da record anche quest'anno e non vediamo l'ora di vederla. Sono sicuro che i piloti della Mercedes saranno i più supportati, ma noi proveremo ad andare lì per rimediare a quanto accaduto lo scorso anno''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/06/2022