Horner cauto sulla Ferrari: "Risolveranno i loro problemi, ma..."

EX PUNTO DI FORZA Tre ritiri nelle ultime tre gare, con Charles Leclerc fermato per due volte mentre era al comando, hanno fatto scattare l'allarme affidabilità in casa Ferrari. Il team principal Mattia Binotto ha spiegato come la rincorsa alla competitività abbia visto la casa di Maranello costretta a sacrificare in parte l'attenzione alla robustezza della F1-75, una decisione le cui conseguenze sono emerse in tutta la loro drammaticità nel corso dell'ultimo mese. A Maranello sapranno risolvere i problemi di quello che, dopo le prime gare, sembrava invece un punto di forza rispetto alla Red Bull?

EQUILIBRIO IN PISTA I diretti rivali sottolineano come la pista abbia confermato il grande equilibrio tra le due scuderie che fin qui si sono divese pole position e vittorie: ''Penso che abbiano un'auto molto veloce, sicuramente al sabato - ha dichiarato Chris Horner ad Autosport - Credo che alla domenica siamo stati uguali a loro praticamente in tutte le gare disputate quest'anno. E penso fosse anche il caso di Baku, da quello che abbiamo potuto vedere nei primi giri''.

RECUPERO DOLOROSO Horner è anche certo che la Ferrari risolverà i problemi di affidabilità, anche se i tanti ritiri di questa prima parte di stagione porteranno con loro un'inevitabile conseguenza: ''Risolveranno i loro problemi, su questo non ho dubbi. Ma inevitabilmente, immagino significhi che ci saranno delle penalità più avanti nell'anno, alla fine della stagione. Certo, c'è una lunga, lunga strada da percorrere per questo campionato. Abbiamo visto grandi oscillazioni di punti nelle ultime quattro o cinque gare e questo mostra solo quanto velocemente le cose possano cambiare''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/06/2022