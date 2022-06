F1 Baku, Waterloo Ferrari: RadioBox podcast puntata 100 live stasera dalle 19.00

Neanche a Baku la Ferrari capitalizza la pole position centrata da uno splendido Charles Leclerc in qualifica. La Waterloo rossa si concretizza in poco più di un terzo del GP d'Azerbaijan, con un problema idraulico sulla monoposto di Sainz e la rottura del motore su quella del monegasco: una disfatta che ci ha privati di una bella partita a scacchi sul piano tattico e che ha permesso alla Red Bull di portare a casa una doppietta Verstappen-Perez sul velluto.

RADIOBOX 100 Insomma, il weekend di Baku è da dimenticare per la scuderia di Maranello, ferma a zero punti e ormai scivolata a -34 in classifica Piloti e addirittura a -80 in quella Costruttori. Il campionato è già compromesso? Di questo e altro parliamo nell'episodio numero 11 della quarta stagione di RadioBox, che taglia così il traguardo delle 100 puntate. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 14 giugno 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 14 giugno 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/06/2022