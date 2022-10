F1 Singapore, Fia nell'occhio del ciclone: RadioBox podcast episodio 4x20 live alle 19.00

Anche a Singapore, su quella che forse possiamo considerare come l’ultima pista davvero favorevole alla Ferrari, la Red Bull continua il suo filotto di vittorie consecutive. A trionfare, però, non è stato il solito Max Verstappen – settimo e dunque costretto a rimandare di almeno una settimana la festa iridata – ma il compagno Sergio Perez, bravo a comandare la gara su pista umida con autorevolezza dopo aver beffato al via il poleman Charles Leclerc. Un successo, il secondo nella stagione 2022, arrivato non senza un piccolo giallo relativo all’investigazione Fia che, dopo la fine della corsa, lo ha sanzionato con “soli” cinque secondi di penalità per un'infrazione in regime di Safety Car, confermandone però la vittoria.

F1 GP Singapore 2022, Marina Bay: Sergio Perez (Red Bull Racing) alle spalle della Safety Car

VEDI ANCHE

RADIOBOX 4X20 Non sono mancate ovviamente le polemiche, relative non soltanto al merito della sentenza, ma anche all’eccessiva lentezza dei meccanismi decisionali della Federazione. Di questo e tanto altro, senza dimenticare la “bomba” della presunta infrazione del budget cap 2021 da parte della Red Bull (e, in misura minore, di Aston Martin) parliamo nella puntata numero 20 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 4 ottobre 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 4 ottobre 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 04/10/2022