RadioBox F1: specialone Boxing Day live il 26 dicembre alle 17.00 con Marcello Puglisi

Vi avevamo salutato augurandovi buone feste e buon anno nuovo poco più di una settimana fa. Ma il Mondiale F1 2021 è stato memorabile, combattuto fino all’ultima curva. E la verità è anche che sentivamo il bisogno di tornare ancora per un episodio speciale, per farvi compagnia durante i giorni di vacanza: per questo, RadioBox torna in diretta il 26 dicembre alle ore 17.00 per il RadioBoxing Day.

Fia Prize Giving Gala, Parigi 2021: Max Verstappen (Red Bull Racing)

SPECIALE DI FINE ANNO Insieme a noi ci sarà il pilota e commentatore tecnico della Formula 2 e Formula 3 su Sky Sport, Marcello Puglisi, che ci aiuterà a fare un bilancio della stagione ripercorrendo le tappe di un campionato che resterà a lungo nelle nostre menti. Da non perdere, poi, la classifica dei meme più belli del 2021. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 17.00 di domenica 26 dicembre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/12/2021