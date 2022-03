F1 2022: il momento delle prime risposte - RadioBox 4x03 mercoledì 16 marzo alle 19

Anche la seconda sessione di test invernali si è conclusa, lasciando molti punti di domanda e qualche piccola certezza sulle nuovissime monoposto di F1 rivoluzionate dal regolamento tecnico entrato in vigore quest'anno. La Red Bull esce allo scoperto con una prima prova di forza, la Ferrari si conferma molto promettente, la Mercedes è un'osservata speciale tra novità estreme, apparenti problemi e consueta pretattica. Alla vigilia del primo weekend di gara del Mondiale 2022, in programma tra pochi giorni sempre sul circuito di Sakhir, cerchiamo di fare il punto sui valori in pista e analizziamo i punti caldi emersi dalla tre giorni di prove nel deserto.

VEDI ANCHE

RADIOBOX 4X03 Di questo e tanto altro parliamo nella puntata numero 3 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch eccezionalmente alle 19.00 di domani sera, mercoledì 16 marzo 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di mercoledì 16 marzo 2022

Video disponibile a partire da mercoledì 16

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/03/2022