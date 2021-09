Il video-podcast

FIORI D’ARANCIO Max Verstappen chiude un weekend monstre nel Gran Premio di casa a Zandvoort, dominando in qualifica e in gara e tornando al vertice della classifica mondiale. I soli tre punti di vantaggio sul rivale Lewis Hamilton certo non sono una garanzia per il prosieguo della stagione, ma danno la possibilità all’asso olandese di presentarsi a Monza con il pieno di fiducia in vista di un fine settimana che si preannuncia difficile per Red Bull-Honda: archiviata la festa oranje, lo scontro si sposta infatti nel Tempio della Velocità, circuito con caratteristiche ben diverse che dovrebbe favorire i cavalli extra della power unit Mercedes.

F1 GP Olanda 2021, Zandvoort: Max Verstappen (Red Bull Racing) esulta sul podio

RADIOBOX 3X23 Nel weekend “arancione” per eccellenza, i fiori d’arancio sono però anche in ottica mercato piloti, con i matrimoni tra George Russell e Mercedes e quello tra Valtteri Bottas e Alfa Romeo Racing, a chiudere la telenovela più lunga della stagione. Di questo e tanto altro parliamo nella puntata numero 23 della terza stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 7 settembre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!