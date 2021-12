GP Arabia 2021, Drive to survive: RadioBox 3x33 live alle 18.00 con Luca Dal Monte

La spettacolare follia di Jeddah ci porta a tutta velocità verso Abu Dhabi, sede dell’ultima, emozionante, tappa di un Mondiale F1 destinato a restare nella storia. E che sta regalando di certo tantissimo materiale per “Drive To Survive”, la docu-serie Netflix che racconta e spiega la massima serie ai fan delle nuove generazioni. Ma, a ben guardare, a “guidare per sopravvivere” (ovviamente in senso sportivo) sono proprio i due avversari per il titolo: da un lato un Hamilton che da settimane schiva la guida aggressiva del rivale; dall’altro un Verstappen che deve dare fondo a tutte le proprie capacità per difendere il vantaggio da una Mercedes che è tornata a correre velocissimo.

F1, GP Arabia Saudita 2021: il duello tra Hamilton e Verstappen alla prima ripartenza

RADIOBOX 3X33 Proprio al chiacchieratissimo penultimo appuntamento del campionato di Formula 1 è dedicata la puntata numero 33 della terza stagione di RadioBox. A -1 dalla fine del Mondiale (e della stagione del nostro podcast sul mondo dei motori da corsa) episodio caldissimo insieme allo scrittore Luca Dal Monte per commentare il GP Arabia Saudita 2021. RadioBox torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch eccezionalmente alle 18.00 (e non, come al solito, alle 19.00) di stasera, martedì 7 dicembre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 07/12/2021