LA REGINA DEGLI SCACCHI Tre vittorie su quattro gare e un punteggio in classifica che, negli ultimi anni, non è mai stato così alto. L'inizio di stagione di Hamilton e della Mercedes, almeno sul piano dei risultati, ci parla di un quasi dominio che non rende giustizia allo spettacolo e all'incertezza vista in pista. Un'incertezza che si è confermata anche nel Gran Premio di Spagna a Barcellona, con Max Verstappen al comando dopo una delle sue ''spallate'' in curva-1 e la scuderia di Brackley costretta a correre ai ripari, a dare fondo a tutte le proprie idee tattiche e a ricorrere a una mossa di stampo quasi scacchistico per consentire a Re Lewis di tornare al comando dopo una partenza imperfetta.

RADIOBOX 3X10 Della splendida lotta al vertice del mondiale di Formula 1, ma anche della ritrovata fiducia in casa Ferrari in seguito alla parziale battuta d'arresto di Portimao, parliamo nella puntata numero 10 della terza stagione di RadioBox, insieme al collega giornalista Antonio Caruccio. Con il solito tono scanzonato, ci sportelliamo al via e ci sorpassiamo in undercut nel nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa, che torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 11 maggio 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!