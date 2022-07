F1 GP Francia, Il sabato del villaggio: RadioBox podcast 4x15 live stasera alle 19.00

La Ferrari continua a convincere sul piano delle prestazioni ma a raccogliere davvero poco dal punto di vista dei punti iridati. Anzi, in un fine settimana come quello del GP Francia, in cui sembrava potersi davvero riaprire la lotta iridata con Max Verstappen, Charles Leclerc è scivolato a -63 punti dal rivale in classifica Piloti. E, stavolta, per un proprio errore di guida: una pietra tombale per le chance iridate quando mancano solo 10 gare alla conclusione del campionato?

F1 GP Francia 2022, Le Castellet: l'incidente di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) | Foto: F1TV

RADIOBOX 4X15 Di questo e tanto altro ancora, senza dimenticare la rimonta di un Carlos Sainz in palla e la controversa strategia che gli ha impedito di salire sul podio, discutiamo in diretta nell’episodio numero 15 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 26 luglio 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 26 luglio 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/07/2022