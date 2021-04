VERSO PORTIMAO Archiviato un altro weekend “scarico” di corse, la Formula 1 scalda i motori per il primo back-to-back della stagione. Dopo Imola, le monoposto viaggiano in direzione Portimao, con il Gp del Portogallo sede della terza gara stagionale, a precedere di soli sette giorni il fine settimana del Circuit de Catalunya di Barcellona. Tanti rimangono i punti interrogativi dopo la gara del Santerno, con la sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen a canalizzare l’attenzione dei tifosi, con una Ferrari in crescita e un Lando Norris grande protagonista di quest’inizio di campionato.

RADIOBOX 3X08 Di questi e tanti altri temi – compresa l’interessante lotta tra le “seconde guide” Valtteri Bottas e Sergio Perez – parleremo nella puntata numero 8 della terza stagione di RadioBox, insieme a Carolina Tedeschi, content creator del profilo Instagram @F1WithCarolina. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 27 aprile 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!