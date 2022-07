F1 Silverstone, Carlo(s) d'Inghilterra: RadioBox podcast 4x13

Il weekend di Silverstone vede la Ferrari tornare al successo, interrompendo un digiuno di vittorie lungo ormai sei gare. Eppure, la sensazione dei tifosi del Cavallino è quella di un primo posto che sa di sconfitta, perché a fare da contraltare alla gioia per il primo centro in carriera di Carlos Sainz c’è la delusione di un Charles Leclerc ancora una volta azzoppato dalla strategia e che, scivolato in pochi giri dal primo al quarto posto, guadagna solo 6 punti sul grande rivale Max Verstappen.

F1 GP Gran Bretagna 2022, Silverstone: tutta la delusione di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dopo il traguardo

RADIOBOX 4x13 Tantissimi i temi del weekend che analizziamo nella puntata numero 13 della quarta stagione di RadioBox, partendo dal terribile incidente al via per poi arrivare all’analisi della discutibile scelta del muretto Ferrari di lasciare il monegasco in pista con gomme hard usate dopo l’ingresso della Safety Car. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 21.30 di stasera, martedì 5 luglio 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/07/2022