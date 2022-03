F1 Arabia, Karate Kids: RadioBox podcast 4x05 live alle 19.00 con Antonio Caruccio

Il GP Arabia Saudita, seconda gara della stagione F1 2022 conferma quanto avevamo visto sette giorni prima a Sakhir. Charles Leclerc e Max Verstappen tornano grandi protagonisti del circus, dando vita a una battaglia ruota a ruota che ci ha tenuti incollati davanti alla tv. Chi, tra Ferrari e Red Bull avrà la meglio? Cosa possiamo aspettarci dalle prossime tappe del campionato? E la Mercedes, che ha vissuto con Lewis Hamilton un fine settimana sportivamente drammatico, è definitivamente tagliata fuori o ha margine per recuperare?

F1 GP Arabia Saudita 2022, Jeddah: Leclerc e Sainz (Ferrari), Verstappen (Red Bull)

RADIOBOX 4X05 Di questo e tanto altro ancora, senza dimenticare la situazione di tensione del GP a Jeddah messo in dubbio dagli attentati terroristici nel vicino impianto petrolifero Aramco, parleremo nel quinto episodio della quarta stagione di RadioBox insieme al collega Antonio Caruccio. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 29 marzo 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 29 marzo 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/03/2022