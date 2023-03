F1, commento GP Bahrain 2023: RadioBox podcast episodio 5x01 live dopo il GP

Finito il tempo per la pretattica, la Formula 1 torna davvero in pista con il primo, attesissimo, appuntamento della stagione 2023. Le qualifiche ci hanno dato i primi verdetti dell'anno, con una Red Bull velocissima e una Ferrari che non sembra così lontana (almeno sul giro secco) ma che gioca di strategia per provare a dire la sua in gara. Sarà davvero così o Charles Leclerc e Carlos Sainz dovranno più che altro guardarsi le spalle da Fernando Alonso e dalle Mercedes di Hamilton e Russell piuttosto che provare a impensierire Max Verstappen e Sergio Perez?

COMMENTO F1 GP BAHRAIN Ne parliamo nell'episodio 1 della quinta stagione di RadioBox, dedicato al commento del weekend di Sakhir. Il nostro video-podcast torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul profilo Twitch stasera, domenica 5 marzo 2023, poco dopo la fine del GP. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand e in versione solo audio su Spotify.

RadioBox F1 podcast, la puntata di domenica 5 marzo 2023

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/03/2023