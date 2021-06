TEMPO DI BILANCI La settimana di pausa della Formula 1, tra Baku e Le Castellet, ci consente di fermarci per un attimo a riflettere su questo bellissimo inizio di campionato. Archiviate le prime sei gare della stagione e in vista di un trittico di Gp che ci lascerà poco respiro, considerato il triple header costituito dai GP di Francia, Stiria e Austria, guardiamo indietro per valutare quanto accaduto fino a questo momento. Nel primo “speciale pagelle F1” del 2021 diamo i voti – ovviamente super parziali – a tutti i team e a tutti i piloti impegnati nel mondiale.

RADIOBOX 3X15 L’episodio 15 della terza stagione di RadioBox può dunque essere considerato come un vero e proprio episodio speciale in cui, insieme a Davide Russo di NewsF1.it, compiliamo le pagelline – con il consueto tono scanzonato – dei protagonisti del circus. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 15 giugno 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!