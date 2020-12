BOTTI DI FINE ANNO La Formula 1 chiude i battenti e, dopo il Gp di Abu Dhabi e i test per giovani piloti che hanno chiuso ufficialmente la stagione con la vittoria di Max Verstappen, si appresta ad andare in ferie per una breve vacanza prima dell’inizio del prossimo campionato. Anche per RadioBox è il tempo dei saluti e dei bilanci, con la solita puntata a tema natalizio in cui individueremo promossi, bocciati e rimandati di questo strano mondiale 2020.

RADIOBOX #56 Insieme al team di RadioBox, per l’occasione al gran completo, ci sarà Nicoletta Floris, “La Ragazza del Motorsport” che racconta il mondo dei motori a tutti i suoi numerosi follower su Instagram. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata 56 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 15 dicembre. Dopo la diretta, l’episodio sarà anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!