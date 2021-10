Il video-podcast

Il Gran Premio di Turchia rimescola ancora una volta le carte del Mondiale F1 2021. Per la sesta volta in stagione, Lewis Hamilton e Max Verstappen si scambiano la leadership della classifica, in una domenica a Istanbul condizionata dall’asfalto bagnato e dalla penalizzazione in griglia che ha costretto il campione inglese a lasciare la pole position al compagno Bottas e scattare dall’undicesima casella. A parità di quarto motore montato (e di sanzione al via) adesso la sfida torna praticamente in pari, con le ultime sei gare a decidere chi, tra il sette volte iridato e il giovane e talentuoso sfidante olandese, riuscirà a laurearsi campione del mondo.

F1 GP Turchia 2021, Istanbul: Valtteri Bottas (Mercedes AMG F1) transita per primo al traguardo

VEDI ANCHE

RADIOBOX 3X28 Di questo e tanto altro ancora, senza dimenticare il commento alle tanto criticate strategie di Hamilton e Leclerc ma soprattutto della crescita – inaspettata? – della Ferrari SF21 in questo finale di campionato, parliamo nell’episodio numero 28 della terza stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 12 ottobre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/10/2021