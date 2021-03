SI PARTE! Dopo tante settimane di indiscrezioni e chiacchiere, finalmente è arrivato il momento di scoprire le carte: i due mondiali di Formula 1 e MotoGP ripartono insieme questo fine settimana, a braccetto, dal caldo Medio Oriente per i primi due Gran Premi di un 2021 in cui si cerca di tornare lentamente (ma con decisione) alla normalità. Nell’attesa dello spegnimento dei semafori dei Gp del Bahrain F1 e del Qatar MotoGP, torniamo in diretta con l’episodio 3 della terza stagione del nostro podcast.

RADIOBOX 3X03 RadioBox è ancora una volta live per provare a rispondere alle ultime questioni irrisolte di questo lungo e snervante precampionato. La terza e ultima puntata dedicata alle “50 Burning Questions” di inizio 2021 vedrà protagonista l’ingegnere Marco Zappa, collegato in diretta con lo studio del nostro video-podcast settimanale.

L’APPUNTAMENTO Competenza e passione, ma senza prendersi mai troppo sul serio, costituiscono gli ingredienti fondamentali della ricetta ormai collaudata di RadioBox, che torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla nostra pagina Facebook e sul nuovo profilo Twitch. Un impegno che raddoppia perché, dalle 20.10 saremo ancora live ma su ClubHouse per il “Dopo RadioBox” in cui sarete voi a raccontarci le vostre opinioni sui temi trattati in puntata. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Appuntamento alle 19.00 di stasera, martedì 23 marzo 2021. Potete mancare?