F1 Emilia Romagna, chi troppo vuole... RadioBox podcast 4x07

Il Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, quarto round del Mondiale F1 2022, ribalta le gerarchie sin qui viste nelle precedenti tre gare, con la pioggia che ha scombussolato i piani di una Ferrari apparsa per la prima volta fragile e surclassata in casa da una concreta e velocissima Red Bull. La doppietta di Max Verstappen e Sergio Perez, e gli errori di Charles Leclerc e Carlos Sainz, riaprono un mondiale, di fatto, mai chiuso, viste le tantissime gare ancora da disputare, e rilancia il guanto di sfida all'inedito GP di Miami del prossimo 8 maggio. Intanto. Oltre agli errori di Maranello e alle mosse giuste della Red Bull, c'è da parlare della crescita McLaren, della crisi della Mercedes (e di Hamilton...) e della MotoGP andata in scesa in Portogallo, tra pioggia, polemiche e la resurrezione del campione del mondo Fabio Quartararo.

F1 GP Emilia-Romagna 2022, Imola: Max Verstappen (Red Bull Racing) taglia il traguardo

RADIOBOX 4X07 Di questo e tanto altro ancora parliamo nel settimo episodio della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 della serata di mercoledì 27 aprile 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di mercoledì 27 aprile 2022

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/04/2022