Il video-podcast

Doveva essere la gara del riscatto per tre giovani, Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell, per la prima volta chiamati a occupare le posizioni di vertice dello schieramento di partenza, ad accarezzare il sogno della prima vittoria in F1. Alla fine, però, complice un pazzesco scroscio di pioggia che ha rivoluzionato la classifica a cinque giri dalla bandiera a scacchi, i vincitori della roulette russa sono sempre loro due: Lewis Hamilton, che arriva finalmente a quota 100 successi in carriera e (forse soprattutto) Max Verstappen, in grado di far fruttare la scelta di montare le Intermedie in anticipo rispetto agli avversari, scalando dalla settima alla seconda posizione. In un mondiale che è un continuo colpo di scena, le due grandi costanti sono proprio i due fenomeni di Mercedes e Red Bull, adesso separati in classifica da sole due lunghezze (a vantaggio del campione britannico).

100 vittorie, la grafica tributo della Formula 1 a Lewis Hamilton dopo il GP Russia 2021

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/09/2021