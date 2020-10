CORAZZATA MERCEDES La Mercedes domina anche su territori inesplorati come il – bellissimo – circuito di Portimao. Ed è sui saliscendi dell’autodromo dell’Algarve che Lewis Hamilton mette la freccia a sinistra e sorpassa Michael Schumacher nella classifica dei piloti più vincenti della storia della Formula 1. Nel frattempo, la Ferrari mostra piccoli segnali di crescita con il solo Charles Leclerc, mentre Mattia Binotto e il “secondo pilota” (come da lui stesso chiamato) Sebastian Vettel finiscono ancora una volta protagonisti di una più o meno voluta polemica a distanza davanti ai microfoni.

RADIOBOX #49 Di questo e tanto altro, come gli scenari di mercato piloti in casa Red Bull e la vittoria di Franco Morbidelli nel secondo MotoGP di Aragon, parliamo nella puntata numero 49 del nostro podcast RadioBox insieme alla collega giornalista di Automoto.it, Diletta Colombo. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata 49 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 27 ottobre. Dopo la diretta, poi, la puntata sarà anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!