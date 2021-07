ULTIMO GIORNO DI SCUOLA La Formula 1 arriva ufficialmente all’ultimo giorno di scuola prima del summer break con l’adrenalina a mille dopo l’ormai celebre scontro alla Copse tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Chi, tra i due pretendenti al titolo 2021, riuscirà a emergere vittorioso dalla sfida finale di questo inizio estate rovente? Mercedes riuscirà a lottare come prima del trittico di giugno-luglio e come visto (in parte) a Silverstone, o le caratteristiche del tracciato di Budapest consolideranno il trend di una Red Bull chiaramente prima forza in pista?

RADIOBOX 3X20 Di questo e tanto altro ancora, passando per i sogni di ritorno alla vittoria per gli uomini della Ferrari – con il dolceamaro ricordo della pole position di Monte Carlo ancora vivido nella mente – e dal punto sul mercato piloti in vista del 2022, parliamo nella puntata numero 20 della terza stagione di RadioBox, insieme a Vincenzo Buonpane di LiveGP. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 27 luglio 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!