Il video-podcast

F1 e MotoGP si confermano mondi agli antipodi del motorsport. La classe regina delle due ruote, nel weekend di Austin che vede il ritorno in grande stile di Marc Marquez – che adesso dovrà dimostrare di potersi tenere su questi, altissimi, livelli anche in piste che non sono storicamente un suo feudo – chiude di fatto la stagione con il secondo posto di Fabio Quartararo, che precede sul traguardo il rivale Pecco Bagnaia ed estende il vantaggio in classifica a sole tre gare dal termine. Il circus è invece senza padroni e, digerito il finale shock di Sochi si appresta a vivere un altro weekend ad altissima tensione nervosa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, protagonisti tra le pieghe della bellissima pista di Istanbul.

RADIOBOX 3X27 Di questo e tanto altro ancora, analizzando il weekend della MotoGP ad Austin, ma anche immaginando come sarebbe la Formula 1 se venisse approvata l’idea della terza macchina, parliamo nell’episodio numero 27 della terza stagione di RadioBox. Insieme a noi, gradito ospite è Edoardo Martorelli, esperto di sponsorizzazioni sportive ex Toro Rosso F1. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 5 ottobre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/10/2021