F1 Abu Dhabi, Ferrari missione compiuta? RadioBox podcast episodio 4x25 live alle 19.00

La vittoria di Max Verstappen nel GP Abu Dhabi ha chiuso il Mondiale 2022 di Formula 1. A fare festa, oltre ovviamente al campione del mondo in grado di estendere addirittura a quota 15 il record di successi in una sola stagione, è anche la Ferrari che porta a casa l’obiettivo dichiarato – almeno nella seconda parte del campionato – di centrare il secondo posto della classifica Piloti e Costruttori. Merito anche di un Charles Leclerc indomito, bravo a gestire al meglio le gomme e a sfruttare la miglior tattica scelta per lui dagli strateghi di Maranello.

F1 2022, GP Abu Dhabi: il podio con Charles Leclerc, Max Verstappen e Sergio Perez

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/11/2022