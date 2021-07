IL PROCESSO DEL MARTEDÌ La F1 chiude il suo trittico di inizio estate con la terza vittoria consecutiva (la quarta in stagione) di Max Verstappen. Mentre l’olandese prova ad andare in fuga iridata portandosi a +32 sul grande rivale Lewis Hamilton e su una Mercedes alle corde nell’attesa degli aggiornamenti che debutteranno a Silverstone, a prendersi gli onori delle cronache è la Direzione gara. Tante le polemiche al termine della giornata di gara al Red Bull Ring, con ben 10 penalità nel corso del Gp. Ma erano davvero tutte così necessarie?

RADIOBOX 3X18 Di questo e tanto altro, senza dimenticare ovviamente la strategia di casa Ferrari, che ha ancora una volta sacrificato la qualifica per puntare tutto sulla rimonta in gara, parliamo nella puntata numero 18 della terza stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 6 luglio 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!