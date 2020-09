LA STORIA ATTENDE Lewis Hamilton ha per adesso rimandato il tanto atteso appuntamento con la storia della Formula 1. La penalizzazione a Sochi e il conseguente terzo posto nel Gran Premio di Russia 2020 hanno infatti impedito al campione inglese di raggiungere a quota 91 la leggenda di Michael Schumacher, fino a ora il pilota più vincente della storia. A beneficiare del pasticcio nel pre-gara che ha coinvolto Lewis e il muretto box della Mercedes è stato dunque Valtteri Bottas, che ha poi mandato un altro messaggio radio a tutti i critici mentre la Ferrari, dopo un sabato pomeriggio drammatico con entrambe le auto fuori dalla Q2 (e con Vettel addirittura contro il muro) ha chiuso il decimo appuntamento della stagione mostrando una discreta crescita rispetto alle gare precedenti, almeno per quanto riguarda il sesto posto di Charles Leclerc.

RADIOBOX #45 Dei fatti del Gran Premio di Russia, con la tanto discussa penalità all’indirizzo di Hamilton, ma anche della MotoGp che continua a regalare spettacolo e condizioni incerte anche nel Gran Premio di Catalunya a Barcellona, parliamo in diretta nella puntata numero 45 del podcast RadioBox. Insieme a noi Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni, giornalisti e co-autori de “Il Grande Libro della Formula 1”. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 45 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 29 settembre. Dopo la diretta, poi, la puntata sarà anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!