MILLE E NON PIU’ MILLE La Ferrari arriva alla festa dei 1000 Gran Premi in Formula 1 con il morale sotto i tacchi dopo le pessime prestazioni del Gp del Belgio replicate – anzi, per quanto possibile peggiorate – nel Gp di casa a Monza. Così, nella giornata del caos che ha incoronato vincitore a sorpresa Pierre Gasly, ci si interroga ancora sul futuro del Cavallino, che proprio il prossimo weekend al Mugello arriva nel peggiore dei modi all’appuntamento con la storia.

RADIOBOX #42 Delle vicende di casa Ferrari, del podio pazzo di Monza, dell’abolizione del party mode e dei suoi effetti controversi, ma anche della MotoGP che si appresta a tornare in pista per il doppio appuntamento di Misano Adriatico, parliamo nella puntata numero 42 del podcast RadioBox insieme al giornalista del Corriere della Sera, Daniele Sparisci. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 42 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 8 settembre. Non mancate!