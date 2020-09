TRA CRISI E TEMPESTA Le pessime prestazioni Ferrari a Spa-Francorchamps aprono nel peggiore dei modi quello che probabilmente risulterà, sia dal punto di vista delle performance che sul piano emotivo, il trittico di gare più difficile del calendario. Dal successo del 2019 all’inesorabile e apparentemente senza soluzione crollo del 2020, il Cavallino si trova ad affrontare una “tempesta” – tanto per restare con le parole del team principal Mattia Binotto – senza precedenti nella storia recente della Scuderia. Come venirne fuori? Quali le cause? Cosa aspettarsi in vista delle due gare di casa a Monza e al Mugello, dove peraltro si festeggerà la (a questo punto scomoda) ricorrenza delle 1000 gare in Formula 1?

RADIOBOX #41 Tutti interrogativi ai quali cerchiamo di dare risposta nella puntata numero 41 del podcast RadioBox. Non mancherà ovviamente una finestra sul dominio di Lewis Hamilton, sempre più lanciato verso i record storici di Michael Schumacher, e sulle prestazioni di un Max Verstappen unico in grado di reggere il ritmo delle due Mercedes. Il tutto senza dimenticare le polemiche per i prezzi astronomici del Gp di Toscana al Mugello e la MotoGP che riparte dopo una settimana di pausa per un doppio appuntamento a Misano. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata numero 41 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 1 settembre. Non mancate!